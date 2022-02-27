كبير المفاوضين الروس: أوكرانيا وافقت على إجراء محادثات ونتوجه إلى مكان الاجتماع (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 27 2022 - 16:00
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القوات الروسية تواصل عمليتها العسكرية في أوكرانيا لليوم الرابع على التوالي
الرئيس فلاديمير بوتين: على القوات الروسية الخاصة أن تكون مستعدة دوماً للدفاع عن البلاد
مساعد الرئيس الروسي: أوكرانيا وافقت على عقد مفاوضات في بيلاروسيا ووفدنا سيتوجه من مينسك إلى غوميل
الرئيس البيلاروسي: ما يجري في أوكرانيا هو نزاع وليس حرباً وروسيا لديها كل الإمكانيات ولا تحتاج لقواتنا ومعداتنا
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: طلبت من رئيس بيلاروسيا ضمان انسحاب القوات الروسية من أراضي بلاده
مجموعة السبع: سنقصي بنوكاً روسية محددة عن نظام سويفت ونلتزم بتأسيس فريق مهمة عبر الأطلسي لضمان تطبيق العقوبات على موسكو
المستشار الألماني أولاف شولتس: القيادة الروسية ستشعر بالثمن الباهظ الذي ستدفعه مقابل حربها على أوكرانيا
وزير الخارجية الصيني في اتصال مع نظيرته الألمانية: بكين لا توافق على استخدام العقوبات كوسيلة لحل الوضع في أوكرانيا
البنك المركزي الروسي: لدينا ما يكفي من الموارد لدعم استقرار القطاع المالي الروسي وتأمين عملياته
الرئيس ميشال عون: لبنان مع التفاوض السياسي لحل النزاع بين روسيا وأوكرانيا وفق ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية
السفير الروسي في لبنان: بيان الخارجية اللبنانية لن يؤثر على العلاقات الثنائية لكن بالأيام الصعبة نعرف من معنا ومن ضدنا
الوزير السابق محمد فنيش: موقف الخارجية اللبنانية مما يحصل بين روسيا وأوكرانيا مرفوض لأنه لم يناقش داخل الحكومة
الرئيس ميشال عون: لبنان مع التفاوض السياسي لحل النزاع بين روسيا وأوكرانيا وفق ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية
اللواء محمد خير: اعتماد جمعية الصداقة مع الأطفال في وارسو مقراً لإيواء اللبنانيين الوافدين من أوكرانيا تمهيداً لإجلائهم
الشيخ أحمد قبلان: لبنان سجين أسوأ انهيار وأخطر فساد وصناديق الاقتراع حدث تاريخي لا يعوض لفحص محنة الشعب اللبناني
عشرات الإصابات جراء قمع قوات العدو وقفة ضد انتهاكات المستوطنين الصهاينة على مدخل بلدة اللبن الشرقية جنوب نابلس
الحركة الوطنية الأسيرة تدعو الشعب الفلسطيني للمشاركة في يوم النفير والغضب الثلاثاء المقبل داخل الأراضي المحتلة وخارجها
الشيخ أحمد قبلان: لبنان سجين أسوأ انهيار وأخطر فساد وصناديق الاقتراع حدث تاريخي لا يعوض لفحص محنة الشعب اللبناني
الجهاد الإسلامي حول الاعتداء على القيادي خضر عدنان: مظاهر الفلتان في الضفة مفتعلة بهدف إحداث فتنة لخدمة العدو
مركز المصالحة الروسي في سوريا: إصابة إرهابيين من جبهة النصرة بحروق أثناء نقلهم حاويات تضم مواد سامة إلى ريف إدلب
استشهاد مواطن يمني وإصابة 2 آخرين في قصف مدفعي سعودي على مديرية شدا الحدودية في صعدة
كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني يعود اليوم إلى فيينا لاستئناف المفاوضات مع مجموعة 4+1 حول إحياء الاتفاق النووي
وزير الخارجية الإيراني: مستعدون للتوصل إلى اتفاق نووي جيد إذا أظهرت الأطراف الغربية إرادة حقيقية
ملايين الزوار من داخل العراق وخارجه يحيون ذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم "عليه السلام" في بغداد
إعادة فتح معبر سبين بولداك - شامان الحدودي بين أفغانستان وباكستان بعد إغلاقه إثر مواجهات بين قوات أمنية من البلدين
الجيش الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً باليستياً باتجاه الشرق
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الجيش الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً باليستياً باتجاه الشرق
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يشيد بالإنجاز الهام الذي حققته قوى الأمن الداخلي وفرع المعلومات بإحباط مخطط خطير لتنظيم داعش الوهابي الإرهابي
حزب الله: ندعو إلى اليقظة والتنبه ومواصلة الجهود والتنسيق بين مختلف الأجهزة وعدم السماح للعدو باستغلال أي ثغرة
حزب الله: الانجاز ضد الإرهاب يضاف إلى الانجاز النوعي بكشف شبكات أمنية تعمل لمصلحة العدو الصهيوني ضد المقاومة
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
كبير المفاوضين الروس: أوكرانيا وافقت على إجراء محادثات ونتوجه إلى مكان الاجتماع (روسيا اليوم)
منذ 1 ساعة
27 February، 2022
عاجل
الهجوم الروسي
اوكرانيا
دونباس
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