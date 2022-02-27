كبير المفاوضين الروس: أوكرانيا وافقت على إجراء محادثات ونتوجه إلى مكان الاجتماع (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 27 2022 - 16:00

كبير المفاوضين الروس: أوكرانيا وافقت على إجراء محادثات ونتوجه إلى مكان الاجتماع (روسيا اليوم)

منذ 1 ساعة 27 February، 2022
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