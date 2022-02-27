حزب الله يستعد لإطلاق المبادرة الشبابية في تعمير عين الحلوة

تستعد التشكيلات التنظيمية المختلفة التابعة لحزب الله في صيدا، لإطلاق حملة المبادرة الشبابية تحت عنوان “على حب محمد” في الشارع التحتاني لتعمير عين الحلوة، والتي تستمر من 27 شباط وحتى 6 آذار، لمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج والمبعث النبوي الشريف، وتتضمن أنشطة ترفيهية، اجتماعية، كشفية رياضية، تربوية، ثقافية، تنموية، خدماتية، صحية وتقديمات اجتماعية وورشا تجميلية وعملا مسرحيا وأندية مختلفة على مدى 8 أيام متتالية تستهدف كل سكان الشارع التحتاني لتعمير عين الحلوة، حيث ستفتتح الحملة بمسيرة كشفية رياضية واحتفال انشادي بالمناسبة، في حضور نائب رئيس المجلس التنفيذي الشيخ علي دعموش، ورئيس الإتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود في حديقة الشهيد معروف سعد عند مدخل تعمير عين الحلوة.

ووزعت فرق العمل الإجتماعي للحملة التطوعية في المبادرة الشبابية حصص اللحوم والدجاج الطازج والبيض والخبز لـ150 عائلة في الشارع التحتاني لتعمير عين الحلوة، ولاقت الخطوة ترحيبا كبيرا من الأهالي في المنطقة الذين باركوا هذه الفكرة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام