بوريل يعرض على مجلس الاتحاد الأوروبي تمويل إمداد أوكرانيا بالأسلحة الفتاكة والوقود

أفادت وكالة “تاس” بأن رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل سيعرض على مجلس الاتحاد الأوروبي تمويل إمداد أوكرانيا بالأسلحة الفتاكة والوقود.

وقال في بيان يوم الأحد، قبل اجتماع افتراضي لمناقشة عقوبات جديدة على روسيا، إنه سيقترح على وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي “تمويل إمداد الجيش الأوكراني البطل، الذي يقاتل بمقاومة شرسة ضد الغزاة الروس، بالأسلحة الفتاكة، وتوفير الإمدادات غير الفتاكة التي تشتد الحاجة إليها، مثل الوقود”.

وكان بوريل أعلن في وقت سابق عن حزمة عقوبات أوروبية تشمل وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف ومسؤولين أمنيين على قائمة العقوبات، فضل عن إجراءات أخرى تعيق وصول روسيا ورؤوس الأموال الروسية إلى أسواق المال الأوروبية.

المصدر: وكالات