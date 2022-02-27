شولتس: ضمان الأمن في أوروبا دون روسيا أمر مستحيل

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأحد، إن ضمان الأمن في أوروبا مستقبلا سيكون مستحيلا دون روسيا، غير أنه اتهم موسكو بتهديد الأمن حاليا.

وأكد المستشار الألماني خلال اجتماع استثنائي للبوندستاغ أنه لا يمكن بناء الأمن في أوروبا دون روسيا على المدى الطويل، لكنه أضاف أن موسكو “تعرض القارة للخطر” حاليا، في إشارة إلى عمليتها العسكرية بأوكرانيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن يوم الخميس إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس في جنوب شرق أوكرانيا.

وشدد بوتين على أن روسيا ستعمل على نزع السلاح الأوكراني ومنع التعصب القومي في أوكرانيا، وتقديم مرتكبي الجرائم الدموية ضد المدنيين بمن فيهم مواطنو روسيا الاتحادية إلى العدالة.

المصدر: وكالات