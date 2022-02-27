ايران تبدأ الاختبارات السريرية للقاح خاص بمتحور اوميكرون

منحت وزارة الصحة الايرانية الموافقة على اجراء الاختبارات السريرية للقاح “بركت بلس” المحلي الصنع الخاص بمتحور أوميكرون.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مجموعة بركت للأدوية طورت نوعًا جديدًا من اللقاح لسلالة أوميكرون بأسم (بركت بلس)، مضيفاً أن اللقاح الجديد نجح في اجتياز المراحل العلمية والاختبارات الأولية، والحصول على إذن لجنة الأخلاقيات ببدء الاختبارات السريرية، وسيبدأ حقنه خلال الأيام المقبلة.

وكان المدير التنفيذي لشركة “شفا فارمد” بمجموعة “بركت” لصناعة الادوية الايرانية التابعة للجنة التنفيذية للإمام الخميني ، حسن جليلي، قد أعلن عن نجاح الاختبارات الحيوانية على لقاح مضاد للفيروس المتحور اوميكرون.

المصدر: وكالة مهر