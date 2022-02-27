هذه الأطعمة تساعد على ضبط ضغط الدم

كشفت خبيرة التغذية الروسية إيرينا إيشينكو عن المنتجات، التي تساعد في ضبط ضغط الدم.

وطالبت إيشينكو في تصريحات لوكالة “سبوتنيك”، باستبعاد الأطعمة الغنية بالدهون والكوليسترول من النظام الغذائي، وكذلك تناول المزيد من الفاكهة والخضروات والحبوب.

وقالت: “الأطعمة التي تعمل كمساعدات لخفض الضغط: الأرز والفواكه (البرتقال واليوسفي) والبطاطس ودقيق الشوفان وحبوب القمح والفواكه المجففة (المشمش المجفف والزبيب) والحبار والأسماك (سمك النازلي وسمك القد) والحليب واللبن. التخلي عن الزبدة والقشدة الحامضة ولحم البقر والمشروبات الغازية والمشروبات، التي تحتوي على الكافيين. من الأفضل استبعاد الأطباق الحارة والتوابل والمخللات والأطعمة المعلبة والدقيق ومنتجات الحلويات”.

وأضافت إيشينكو أنه مع ارتفاع ضغط الدم، لا ينصح بتناول الأطعمة المقلية، ولزيادة الضغط، يمكنك شرب القهوة أو عصير الرمان.

وتنصح الخبيرة بأنه “في حالات الضغط المنخفض، يساعد عصير العنب والشاي الأسود والشوكولا الداكنة والملح والقرفة والعسل بشكل جيد على إرجاعه لطبيعته”.

المصدر: مواقع