المعارضة الأوكرانية تدعو كييف إلى بدء المفاوضات بشكل عاجل مع موسكو

دعا حزب “منصة المعارضة من أجل الحياة” الأوكراني سلطات كييف إلى بدء المفاوضات مع موسكو بشكل عاجل، وإعلان أوكرانيا التزام الحياد بين روسيا والناتو.

وقال النائب عن الحزب في البرلمان الأوكراني يوري بويكو إن الحزب يؤيد بدء محادثات السلام بين أوكرانيا وروسيا بشكل عاجل.

وأضاف”نحن ندعم سرعة البدء بالمفاوضات، وقدمنا إشارات عامة وخاصة حتى تبدأ المفاوضات في أقرب وقت ممكن لإنهاء هذا الصراع العسكري… سنبذل قصارى جهدنا لبدء هذه المفاوضات”.

وشدد على أن الحزب يعول على الوضع المحايد لأوكرانيا، مضيفا: “آمل حقا أن تدخل السلطات اليوم في مفاوضات مع روسيا.. نحثها على هذه الخطوة بشكل علني وغير علني، وأن ينتهي الأمر بسلام على أساس الشروط التي سمعنا عنها سابقا، والتي تتعلق بالوضع المحايد لأننا أيدنا ذلك بشكل لا لبس فيه ونواصل دعمه”.

وأردف قوله “لا أحد يدعونا إلى حلف الناتو، وقد فهمنا بالفعل جوهر الحلف.. وسنصر بالتأكيد على إعلان الموقف المحايد للبلاد”.

وأعرب عن أمله في أن يكون توطيد الوضع المحايد النقطة الرئيسية التي ستبنى عليها علاقات أوكرانيا مع روسيا وبيلاروسيا في المستقبل.

المصدر: وكالة تاس الروسية