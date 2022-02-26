عمليات روسية واسعة في اوكرانيا بعد رفض كييف دعوات التفاوض

حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديميتري مدفيديف من احتمال إجراء روسيا مراجعة نهائية للعلاقات مع الدول التي فرضت عقوبات عليها ، وقال إنّ من سماهم “الجهَّال في الخارجية الأمريكية” يعلمون أنَّ العقوبات لن تغير شيئاً ، ولن تؤثر على العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس.

ومع رفض الجانب الاوكراني التفاوض مع موسكو ، اعلن الكرملين عن استئناف العمليات العسكرية الموسعة على كامل المحاول في اوكرانيا مقابل أعلان واشنطن عزمها تقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 350 مليون دولار ووسائل عسكرية دفاعية جديدة.

المصدر: قناة المنار