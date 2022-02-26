أ.ف.ب عن مصدر حكومي ألماني: برلين تجيز تسليم أوكرانيا 400 قاذفة قنابل عن طريق هولندا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 26 2022 - 20:16
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الدفاع الروسية: أوامر لقواتنا بهجوم واسع النطاق من كل الجهات في أوكرانيا
الدفاع الروسية: ما يشاع عن ضربة صاروخية روسية استهدفت مبنى سكنيا في شارع لوبانوفسكي في كييف ليس له أساس من الصحة
الدفاع الروسية: 16 زورقا أوكرانيا هاجموا سفنا روسية في البحر الأسود تم تدمير 6 منها وشكوك بأن مسيرات أميركية قادتها
الكرملين: بوتين أمر بوقف اطلاق النار يوم أمس بانتظار المفاوضات مع كييف لكن أوكرانيا رفضت التفاوض والهجوم استؤنف اليوم
مكتب الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي: كييف رفضت التفاوض لأن شروط موسكو لم تناسبها
الخارجية الروسية: مجلس أوروبا سيفقد هويته الأوروبية بعد تعليق عضوية روسيا وقرارها هذا دليل على أنها فقدت استقلالها
الخارجية الروسية: لافروف بحث مع نظيره التركي خلال اتصال هاتفي التطورات الأخيرة في أوكرانيا
روسيا تغلق مجالها الجوي أمام رحلات الطيران التشيكية والبولندية والبلغارية
الاتحاد الأوروبي: إقرار أقسى حزمة عقوبات على الإطلاق ضد قطاعات مالية ونخب سياسية في روسيا
وزير الخارجية الأميركي: الولايات المتحدة ستقدم لأوكرانيا مساعدات عسكرية إضافية بقيمة 350 مليون دولار لصد الغزو الروسي
الرئاسة التركية: أردوغان أكد لنظيره الأوكراني أن بلاده تبذل جهودا من أجل وقف فوري لإطلاق النار
رئيس مجلس الدوما الروسي نقلا عن نواب في البرلمان الأوكراني: زيلينسكي غادر كييف وهو موجود حاليا في مدينة لفوف
السفارة الروسية في فرنسا ترسل مذكرة احتجاج للخارجية الفرنسية احتجاجا على احتجاز سفينة شحن روسية في بحر المانش
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله استقبل وفداً من قيادة حركة حماس برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري
السيد نصر الله بحث مع وفد حماس التطورات الفلسطينية خصوصاً ما يجري في مدينة القدس وحي الشيخ جراح وأحيائها الأخرى
النائب حسن فضل الله: بيان الخارجية اللبنانية حول الأزمة الأوكرانية لا يعبّر عن موقف لبنان شعبا ودولة
وزير الثقافة والإرشاد الإيراني محمد مهدي إسماعيلي في بيروت لافتتاح أيام الفجر الثقافية الإثنين المقبل
الوزير إسماعيلي: لضرورة تعزيز العلاقات التاريخية بين لبنان والجمهورية الإسلامية
وزير الثقافة محمد المرتضى خلال استقباله إسماعيلي: نتطلع إلى أن يمهد النشاط الإيراني في لبنان لتأسيس أفضل العلاقات
وزارة الصحة العامة: 2428 إصابة و11 حالة وفاة بفيروس كورونا في لبنان خلال الساعات الماضية
حركة الجهاد الإسلامي: ندين بشدة التصريحات المنافقة لرئيس الوزراء الفرنسي بأن القدس هي "العاصمة الأبدية للشعب اليهودي"
الجهاد الإسلامي: نحذر الحكومة الفرنسية من تداعيات هذه التصريحات التي لن يقبل بها أي عربي أو أي مسلم
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة السيلة الحارثية غرب جنين
مصادر فلسطينية: مقاومون يطلقون النار باتجاه جنود العدو الصهيوني على حاجز دوتان العسكري جنوب غرب جنين
وزير الخارجية الإيراني: ندرس نص الاتفاق بجدية مع سعي الجميع لحصول اتفاق جيد ومستعدون لذلك إذا توفرت إرادة لدى الغرب
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: مفاوضات فيينا وصلت إلى مرحلة حساسة وهي تحتاج إلى قرارات جادة من جميع الأطراف
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الهلال الأحمر الفلسطيني: 22 إصابة خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدتي بيتا وبيت دجن بنابلس بينها 5 بالرصاص المطاطي
الصحة اللبنانية: 2727 إصابة و14 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يشيد بالإنجاز الهام الذي حققته قوى الأمن الداخلي وفرع المعلومات بإحباط مخطط خطير لتنظيم داعش الوهابي الإرهابي
حزب الله: ندعو إلى اليقظة والتنبه ومواصلة الجهود والتنسيق بين مختلف الأجهزة وعدم السماح للعدو باستغلال أي ثغرة
حزب الله: الانجاز ضد الإرهاب يضاف إلى الانجاز النوعي بكشف شبكات أمنية تعمل لمصلحة العدو الصهيوني ضد المقاومة
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
أ.ف.ب عن مصدر حكومي ألماني: برلين تجيز تسليم أوكرانيا 400 قاذفة قنابل عن طريق هولندا
منذ 1 ساعة
26 February، 2022
اخبار اوكرانيا
المانيا
الهجوم الروسي
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