أ.ف.ب عن مصدر حكومي ألماني: برلين تجيز تسليم أوكرانيا 400 قاذفة قنابل عن طريق هولندا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 26 2022 - 20:16

أ.ف.ب عن مصدر حكومي ألماني: برلين تجيز تسليم أوكرانيا 400 قاذفة قنابل عن طريق هولندا

منذ 1 ساعة 26 February، 2022
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