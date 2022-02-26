روسيا تحظر رحلات الطيران من التشيك وبلغاريا وبولندا رداً على إجراءات مماثلة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 26 2022 - 18:40

روسيا تحظر رحلات الطيران من التشيك وبلغاريا وبولندا رداً على إجراءات مماثلة

منذ 50 mins 26 February، 2022
علم روسيا
أخبار دولية - روسيا

 أعلنت هيئة الطيران الروسية السبت، أن روسيا فرضت حظراً على رحلات الخطوط الجوية البلغارية والبولندية والتشيكية في مجالها الجوي بعد أن أغلقت هذه الدول مجالها الجوي أمام الطيران المدني الروسي، على خلفية العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس.

وقالت الهيئة، في بيان أن “القرار يتعلق بأي رحلات جوية إلى مطارات في روسيا أو عبر المجال الجوي الروسي”.

وتأتي هذه التطورات، بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.

المصدر: سبوتنيك

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