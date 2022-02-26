الدفاع الروسية: القوميون الأوكرانيون ينشرون عن قصد وحدات صاروخية ومدفعية بالمناطق السكنية في كييف ومدن أخرى وهي نفس الأساليب التي يستخدمها الإرهابيون (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 26 2022 - 18:40

الدفاع الروسية: القوميون الأوكرانيون ينشرون عن قصد وحدات صاروخية ومدفعية بالمناطق السكنية في كييف ومدن أخرى وهي نفس الأساليب التي يستخدمها الإرهابيون (سبوتنيك)

منذ 1 ساعة 26 February، 2022
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