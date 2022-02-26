روسيا تؤكد استعدادها التعاون مع الجهود البناءة لتسوية مستدامة للأزمة الأوكرانية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو السبت، استعداد موسكو التعاون مع “أي جهود بناءة من أجل التوصل في أقرب وقت ممكن إلى تسوية مستدامة للأزمة الأوكرانية”.

وذكرت الخارجية الروسية، في بيان أنه “بمبادرة من الجانب التركي، أُجريت مكالمة هاتفية بين سيرغي لافروف ووزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو”، مشيرة إلى أن لافروف أطلع نظيره التركي على تفاصيل العملية العسكرية الروسية لحماية إقليم دونباس بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبية لجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك.

ونوه البيان أيضاً بأن لافروف أكد على “الأهداف والغايات الرئيسية للتدابير الشاملة المتخذة الهادفة إلى نزع السلاح من أوكرانيا وضمان أمن السكان المدنيين في هذا البلد، وحماية المصالح المشروعة لروسيا”.

هذا وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن تعليق عضوية روسيا في منظمة “مجلس أوروبا” يفقد المنظمة هويتها الأوروبية.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان، أن روسيا “ترى أن هذا القرار مسيس تماما، ويعد دليلا على أن المنظمة فقدت استقلالها، وأصبحت أداة في يد الكتلة الغربية وأتباعها”.

وأكدت زاخروفا أن روسيا “ستقرر خطواتها التالية قريبا للرد على قرار تعليق عضويتها”، مضيفة “سيتحمل كل من دعم هذا القرار المسؤولية الكاملة عن تدمير الحيز القانوني والإنساني المشترك في القارة، والعواقب الوخيمة الحتمية على مجلس أوروبا نفسه”.

المصدر: سبوتنيك