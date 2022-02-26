مستشار زيلينسكي: أوكرانيا رفضت المفاوضات مع روسيا لأن الشروط “لم تكن مناسبة” (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 26 2022 - 15:30

مستشار زيلينسكي: أوكرانيا رفضت المفاوضات مع روسيا لأن الشروط “لم تكن مناسبة” (سبوتنيك)

منذ 10 mins 26 February، 2022
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