أسطول البحر الأسود الروسي: 80 عسكريا أوكرانيا استسلموا خلال السيطرة على جزيرة الأفعى وتم نقلهم إلى القرم – موقع قناة المنار – لبنان
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February 26 2022 - 10:34

أسطول البحر الأسود الروسي: 80 عسكريا أوكرانيا استسلموا خلال السيطرة على جزيرة الأفعى وتم نقلهم إلى القرم

منذ 39 mins 26 February، 2022
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