سلطات ماريوبل: إجلاء 39 ألفا من سكان ماريوبول في غضون أسبوع – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
March 20 2022 - 23:34
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
20 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
مجازر اليمن
ترددات البث
البث المباشر
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يصل إلى روما في زيارة يلتقي خلالها بابا الفاتيكان فرنسيس ونظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا
العماد عون: المرحلة القاسية التي يجتازها لبنان هي نتيجة تراكمات تعود لسنوات من إدارة خاطئة للشأن العام
عون: المسيحية في لبنان ليست في خطر ولبنان ليس بزائل وهو سيبقى على الرغم من كافة الصعاب
وزير الطاقة والمياه وليد فياض: محطات الوقود ستفتح أبوابها الاثنين بعد إلتزام الشركات المستوردة للنفط تسليم البضاعة
المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان: المطلوب انتخابياً تأمين أغلبية نيابية قادرة على تنفيذ مشروع سلطة قوية بالداخل
الشيح قبلان: لبنان وسط ضغط أميركي لنهش حدوده البحرية والنفطية والمطلوب أن لا نقول شكراً لإبليس بالطريقة اللبنانية
الشيخ علي الخطيب يطالب الحكومة اللبنانية والقوى السياسية بالمبادرة إلى الانفتاح على سوريا
القوات المسلحة اليمنية: استهداف شركة آرامكو في جدة وأهداف حيوية في جيزان ضمن المرحلة الثالثة من عملية كسر الحصار
القوات اليمنية: العملية تمت بصواريخ باليستية ومجنحة من طراز قدس2 ونحذر العدو السعودي بأننا لن نتردد في توسيع بنك الأهداف
مستشار الأمن القومي الأميركي: حان الوقت لإنهاء الحرب في اليمن لكن بعد موافقة الحوثيين على التعاون مع الأمم المتحدة
الدفاع الروسية: سلاح الجو دمر 89 منشأة عسكرية خلال يوم واحد
الدفاع الروسية تمهل القوات الأوكرانية في ماريوبول حتى صباح الاثنين للاستسلام مقابل السماح لهم بالمغادرة من دون سلاح
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي أمام الكنيست الاسرائيلي: التهديد الذي يواجه أوكرانيا يشبه ذلك الذي تواجهه "إسرائيل"
زيلنسكي: إسرائيل ومواطنوها داعمون لنا ولمواطنينا والحرب الروسية تمثل مأساة لأوكرانيا ولليهود
وزير خارجية العدو الإسرائيلي يائير لابيد: سنواصل مساعدة الأوكرانيين قدر الإمكان
إعلام العدو: تسريب ايران معلومات عن رئيس الموساد انجاز مهم في حرب السايبر
بلجيكا: مقتل 6 اشخاص وإصابة 26 آخرين بجراح جراء صدم سيارة لحشد خلال كرنفال في بلدة ستريبي-براكونييه جنوبي البلاد
الإمام السيد علي الخامنئي بمناسبة بداية العام الإيراني الجديد: عنوان العام سيكون "الإنتاج المعرفي المولد لفرص العمل"
الإمام الخامنئي: أهم أحداث العام المنصرم هو اعتراف أميركا بفشلها المخزي في سياسة الضغوط القصوى على الجمهورية الإسلامية
الإمام الخامنئي: الشعب الإيراني انتصر وحقق النجاح بفعل صموده وأثبت صحة خياراته في مواجهة الاستكبار
الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي: اصطف الغرب والشرق لمواجهة إيران خلال 8 سنوات والآن يتنافسون لفتح العلاقات معها
الرئيس الإيراني: لا مساومة على أمن ومصالح البلاد وتطوير قدراتنا الدفاعية والصاروخية والفضائية من أولوياتنا
اندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي في منطقة باب الزاوية وسط الخليل بالضفة الغربية المحتلة
بلجيكا: مقتل 6 اشخاص وإصابة 26 آخرين بجراح جراء صدم سيارة لحشد خلال كرنفال في بلدة ستريبي-براكونييه جنوبي البلاد
الإمام السيد علي الخامنئي بمناسبة بداية العام الإيراني الجديد: عنوان العام سيكون "الإنتاج المعرفي المولد لفرص العمل"
الإمام الخامنئي: أهم أحداث العام المنصرم هو اعتراف أميركا بفشلها المخزي في سياسة الضغوط القصوى على الجمهورية الإسلامية
الإمام الخامنئي: الشعب الإيراني انتصر وحقق النجاح بفعل صموده وأثبت صحة خياراته في مواجهة الاستكبار
الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي: اصطف الغرب والشرق لمواجهة إيران خلال 8 سنوات والآن يتنافسون لفتح العلاقات معها
الرئيس الإيراني: لا مساومة على أمن ومصالح البلاد وتطوير قدراتنا الدفاعية والصاروخية والفضائية من أولوياتنا
لجان المقاومة الفلسطينية: نبارك عملية الطعن في مدينة القدس المحتلة ونعتبرها الرد الرادع لمواجهة جرائم العدو ومستوطنيه
مواجهات بين الشبان الفلسطيين وجنود الاحتلال الصهيوني في مخيم الامعري في رام الله بالاراضي المحتلة
قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل الشابين أسامة عبد محسن وعلي أبو عطية بعد دهم وتفتيش منزلي ذويهما بمخيم الأمعري
نادي الأسير الفلسطيني: قوات القمع "كيتر" اقتحمت بالأمس غرفتين في قسم 28 في سجن النقب واعتدت على الأسرى بالضرب المبرح
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها ازاء سماح شركة "ميتا" على منصاتها بدعوات للعنف ضد العسكريين الروس
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
سلطات ماريوبل: إجلاء 39 ألفا من سكان ماريوبول في غضون أسبوع
منذ 1 ساعة
20 March، 2022
الهجوم الروسي
ماريوبل
التعليقات
ذات صلة
نظرة على ما حققته العملية الروسية في اوكرانيا حتى اليوم
مسيرة ووقفة تضامنية مع روسيا في مدينة الحسكة السورية
ماذا تضمنت الوثائق السرية التي حصلت عليها موسكو خلال عمليتها الخاصة في أوكرانيا؟
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}