سلطات ماريوبل: إجلاء 39 ألفا من سكان ماريوبول في غضون أسبوع – موقع قناة المنار – لبنان
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March 20 2022 - 23:34

سلطات ماريوبل: إجلاء 39 ألفا من سكان ماريوبول في غضون أسبوع

منذ 1 ساعة 20 March، 2022
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