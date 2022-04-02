بدء اقتحام مصنع “آزوف ستال” في ماريوبول الأوكرانية (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 2 2022 - 19:40

بدء اقتحام مصنع “آزوف ستال” في ماريوبول الأوكرانية (روسيا اليوم)

منذ 1 ساعة 2 April، 2022
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