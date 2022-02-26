روسيا تفرض قيوداً على “فيسبوك” لتورطه في انتهاك حقوق وحريات المواطنين الروس

أعلنت الهيئة الروسية للرقابة على الاتصالات “روس كومنادزور”، أن النيابة العامة الروسية اعتبرت موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” متورطاً في انتهاك حقوق وحريات المواطنين الروس، وذلك بعد تقييده الحسابات الرسمية لأربع وسائل إعلام روسية.

وجاء في بيان الهيئة: “قرر مكتب المدعي العام، بالتوافق مع وزارة الخارجية، اعتبار شبكة التواصل الاجتماعية “فيسبوك” متورطة في انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وكذلك حقوق وحريات المواطنين الروس”.

وأشارت إلى أن منصة “فيسبوك” فرضت قيوداً غير معقولة على صفحة وكالة “نوفوستي” الروسية للأنباء وحظرت مواد أربع وسائل إعلام روسية هي “قناة زفيزدا” و”وكالة نوفوستي” و”موقع لينتا.رو” و”موقع غازيتا.رو”.

وأوضحت أن “هذه القيود تنتهك مبادئ التداول الحر للمعلومات والوصول إليها”، مشيرةً إلى أنه “لم يتم توضيح أسباب الإجراءات التمييزية من جانب منصات شركة “ميتا”، ولم يكن هناك استجابة لمطالب إلغاء حظر وسائل الإعلام الروسية”.

وختم البيان بأنه اعتباراً من 25 شباط/فبراير ستتخذ الهيئة، وفقاً للقانون، إجراءات لوضع قيود جزئية أمام الوصول إلى موقع “فيسبوك”.

بدوره، أعلن نائب رئيس ميتا، نيك كليغ، أن الشركة رفضت تنفيذ طلب السلطات الروسية حول رفع القيود عن حسابات العديد من وسائل الإعلام الحكومية الروسية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب كليغ في تغريدة: “الأمس أوصتنا السلطات الروسية بوقف “تدقيق الحقائق” المستقل ووضع إشارات على المنشورات فيسبوك من 4 منظمات من قطاع وسائل الإعلام التابعة للحكومة، لقد رفضنا، نتيجة ذلك تعتزم السلطات الروسية تقييد استخدام خدماتنا”.

المصدر: الميادين