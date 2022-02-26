ثعبان يقتحم ملعب كرة قدم وينشر الذعر

سجلت ملاعب كرة القدم الكثير من حوادث دخول الحيوانات (الأليفة عادة)، إليها، مما تسبب بإيقاف المباراة إلى حين إبعادها إلى خارج أرضية الميدان.

واندلعت الفوضى في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بغواتيمالا، حيث تسبب ثعبان في إيقاف المباراة بعد اقتحامه أرضية الملعب.

واضطر الحكم إلى إيقاف اللعب في الدقيقة 82 من المباراة، بعد ملاحظة ثعبان يبلغ طوله 1.5 متر، حسبما ذكرت صحيفة “ديلي ميل”.

وحاول اللاعبون من كلا الجانبين في البداية إلقاء نظرة فاحصة على الزاحف، قبل أن يقوم الحيوان بحركة خاطفة أدت إلى هلع اللاعبين وهروبهم.

وفي النهاية، تمكن أحد الموظفين المتطوعين من الإمساك بالثعبان من رأسه وترحيله بعيدًا.

كما شوهد ثلاثة رجال يحملون الأفعى بعيدًا قبل وضعها في كيس.

وبعد حالة الاضطراب التي سببها الثعبان، استمرت المباراة بشكل روتيني حتى النهاية.

المصدر: سبوتنيك