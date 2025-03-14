رئيس غواتيمالا يزور مركزًا للمهاجرين المرحَّلين من الولايات المتحدة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 14 2025 - 04:44

رئيس غواتيمالا يزور مركزًا للمهاجرين المرحَّلين من الولايات المتحدة

منذ 24 mins 14 March، 2025
رئيس غواتيمالا يزور مركزا للمهاجرين المرحلين من الولايات المتحدة
أخبار دولية - الولايات المتحدة

زار رئيس غواتيمالا، برناردو أريفالو، مركزًا للهجرة في تيكوم أومان، والذي سيتم تخصيصه لاستقبال المهاجرين المرحَّلين من الولايات المتحدة.

ورافق الرئيس خلال زيارته المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، بالإضافة إلى عمال الهجرة الذين أشرفوا على بناء المركز، الذي تم تمويله من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).

وفي إطار هذه الزيارة، أعرب أريفالو عن التزامه بزيادة رحلات إعادة المهاجرين الغواتيماليين وغيرهم من دول ثالثة بنسبة 40%، وهو التزام كان قد وعد به في فبراير 2025، كجزء من جهوده لمعالجة إحدى أولويات الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

المصدر: وكالات

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة