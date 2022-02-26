البيت الأبيض: مستعدون لإستقبال اللاجئين الأوكران وسنفرض عقوبات على لافروف

طلب البيت الأبيض من مجلس النواب الأميركي 6.4 مليار دولار “للأزمة الأوكرانية”. وأفادت مراسلة وكالة بلومبرغ في تغريدة “طلب البيت الأبيض من الكونغرس تخصيص 6.4 مليار دولار للأزمة الأوكرانية”.

وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، أن الولايات المتحدة مستعدة لاستقبال اللاجئين الأوكرانيين عند الضرورة، وهي على تواصل دائم مع الشركاء الأوروبيين بهذا الشأن.

وقالت ساكي للصحفيين رداً على سؤال حول إمكانية استقبال اللاجئين: “نحن مستعدون لذلك”، مضيفاً أن واشنطن على تواصل مع شركاءها في أوروبا وترتقب أن أغلبية اللاجئين الأوكرانيين قد يفضلون البقاء ضمن حدود الدول الأوروبية.

كما أعلنت ساكي، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات ضد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ووزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف. وقالت ساكي للصحفيين: “الولايات المتحدة ستنضم إلى العقوبات الأوروبية وستفرض عقوبات ضد الرئيس بوتين، وزير الخارجية لافروف وأعضاء الفريق الوطني للأمن”.

المصدر: سبوتنيك