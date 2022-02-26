البنك المركزي الروسي: تم توفير المزيد من السيولة النقدية لأجهزة الصراف الآلي تلبية لزيادة الطلب عليها – موقع قناة المنار – لبنان
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February 26 2022 - 01:08

البنك المركزي الروسي: تم توفير المزيد من السيولة النقدية لأجهزة الصراف الآلي تلبية لزيادة الطلب عليها

منذ 1 ساعة 26 February، 2022
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