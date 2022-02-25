الحزب السّوريّ القوميّ يدعو وزير الخارجية في لبنان للاعتذار عن موقفه

اعلن الحزب السّوريّ القوميّ الاجتماعيّ معارضته “الموقف المُنحاز الّذي أعلنته السّلطات في لبنان على لسان وزارة الخارجيّة ودعمها الفاضح لحلف النّاتو ضدّ روسيا”، داعيا “وزير الخارجيّة في لبنان إلى سحب الموقف والاعتذار عنه”.

ودان الحزب “سلوك حلف «النّاتو»، بتهديد الأمن القوميّ الرّوسيّ ودعم الانقلابات في الدّول المحيطة بموسكو” معتبرا ان “العمليّة العسكريّة الرّوسيّة، تساهم في إعادة التّوازن إلى السّياسة الدّوليّة وتساهم في الحفاظ على الأمن الأوروبيّ بدلاً من سياسة التّمدّد الّتي يعتمدها «النّاتو»”.

واشاد “بدور روسيا في مكافحة الإرهاب، حيث قاتل الجنود الرّوس إلى جانب الجيش السّوريّ و”نسور الزّوبعة” والحلفاء في حرب المصير على دمشق، وكسر الأحاديّة الأميركانيّة المتغطرسة”.

المصدر: بريد الموقع