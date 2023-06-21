الحزب القومي حيا وقفة أهل الجولان السوري المحتل ودعا لمؤازرتهم

حيا الحزب السوري القومي الإجتماعي وقفة أهالي الجولان السوري المحتل، واشاد في بيان أصدره عميد الإعلام معن حمية بصمودهم ووقفاتهم الشجاعة.

ورأى “القومي” “أن الدعم الأميركي ـ الغربي للإحتلال الصهيوني والتغطية على جرائمه، هو إشتراك مباشر في هذه الجرائم، واحلال لشريعة الغاب التي تترجم باجراءات اقتصادية قسرية ضد سورية، وبسياسات عدائية عبر عنها مؤخرا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي يمثل دولا تسير في ركب الأميركي الذي ينتهك القانون والمواثيق والقرارات الدولية ويضرب بها عرض الحائط”.

ودعا “أبناء شعبنا في كل بلادنا السورية لمؤازرة الجولانيين الأبطال تعزيزا لصمودهم وبلوغ هدفهم في دحر الإحتلال”.