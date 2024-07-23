تقرير مصور | تشييع الشهيد ابراهيم الموسوي في الضاحية الجنوبية لبيروت – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 23 2024 - 21:18

تقرير مصور | تشييع الشهيد ابراهيم الموسوي في الضاحية الجنوبية لبيروت

منذ 1 ساعة 23 July، 2024
الشهيد ابراهيم اكرم الموسوي
تقارير مصورة - لبنان

شيع الحزبُ السوريُ القوميُ الاجتماعي الشهيد ابراهيم اكرم الموسوي، بمراسم وداعية خاصة، إجلالا لعطاء الدم على طريق فلسطين من أرض الجنوب.

انطلق موكب تشييع الشهيد من أمام منزل الشهيد في الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث أقيمت مراسم التشييع التي أدّتها ثلة من مقاومي الحزب القومي بمشاركة حشد كبير من المشيّعين يتقدمهم رئيس الحزب ربيع بنات وقيادة الحزب المركزيّة وممثلون عن قيادة المقاومة الإسلامية.

وبعد الصلاة على الجثمان الطاهر حمل المشيّعون جثمان الشهيد الموسوي على الأكف وطافوا به شوارع منطقة الأجنحة الخمسة في الضاحية الجنوبية ليواى الثرى بجانب من سبقه من الشهداء.

المصدر: المنار

التعليقات

ذات صلة

إستبيان

متابعي قناة المنار شاركونا في استبيان حول برامج عاشوراء ٢٠٢٤
إغلاق مشاركة