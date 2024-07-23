شيع الحزبُ السوريُ القوميُ الاجتماعي الشهيد ابراهيم اكرم الموسوي، بمراسم وداعية خاصة، إجلالا لعطاء الدم على طريق فلسطين من أرض الجنوب.

انطلق موكب تشييع الشهيد من أمام منزل الشهيد في الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث أقيمت مراسم التشييع التي أدّتها ثلة من مقاومي الحزب القومي بمشاركة حشد كبير من المشيّعين يتقدمهم رئيس الحزب ربيع بنات وقيادة الحزب المركزيّة وممثلون عن قيادة المقاومة الإسلامية.

وبعد الصلاة على الجثمان الطاهر حمل المشيّعون جثمان الشهيد الموسوي على الأكف وطافوا به شوارع منطقة الأجنحة الخمسة في الضاحية الجنوبية ليواى الثرى بجانب من سبقه من الشهداء.

المصدر: المنار