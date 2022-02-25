البرازيل: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 217 قتيلا

أعلنت السلطات البرازيلية ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات حتى الجمعة إلى 217 شخصا، والتي سببتها أمطار غزيرة في بتروبوليس حيث انتشلت جثث جديدة.

وقالت الشرطة إن “ما يقارب خُمس الضحايا من الأطفال أو ما مجموعه 42 حسب آخر حصيلة غير نهائية”، وتابعت “حتى الآن، لا يزال 33 شخصا في عداد المفقودين بينما تم التعرف على 203 من أصل 217 جثة تم العثور عليها”.

ولفتت السلطات الى أن “ما يقارب 900 من سكان بتروبوليس لا يزالون يقيمون في مراكز استقبال مؤقتة”، واضافت “بدأت العائلات التي اضطرت إلى مغادرة منازلها بسبب انزلاقات التربة والفيضانات التي دمرت أحياء بأكملها، بتقديم طلبات للحصول على إعانات هذا الأسبوع، وستحصل كل عائلة على 1000 ريال (حوالي 175 يورو) شهريا للانتقال إلى مسكن جديد”.

المصدر: روسيا اليوم