فرنسا: لا أحد يريد خوض حرب مع روسيا

أعلن وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان الجمعة، أن بلاده “قادرة على مساعدة فلاديمير زيلينسكي، في حال وجود تهديد لأمنه”. وقال لودريان، عبر إذاعة “فرانس إنتر” ردا على سؤال عما إذا كان ذلك يتضمن إخراج زيلينسكي من أوكرانيا “سنتخذ الإجراءات، التي من الواجب اتخاذها”.

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي الجمعة، أن “لا أحد في أوروبا والولايات المتحدة لدية الرغبة في خوض حرب ضد روسيا”. وقالت بارلي، عبر إذاعة “أر تي إل”،”ما نريده هو إنهاء هذا الغزو الرهيب، في أسرع وقت ممكن”.

هذا وأعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بوقت سابق من اليوم، أن “الحوار مع روسيا سيبدأ آجلا أم عاجلا؛ مشيرا إلى أنه كلما كان الحوار مبكرا، كانت الخسائر أقل”.

المصدر: سبوتنيك