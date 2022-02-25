بوتين: روسيا مستعدة للتفاوض مع أوكرانيا على أعلى مستوى (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 25 2022 - 15:18

بوتين: روسيا مستعدة للتفاوض مع أوكرانيا على أعلى مستوى (سبوتنيك)

منذ 53 mins 25 February، 2022
أخبار موقع المنار
أخبار دولية - روسيا

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