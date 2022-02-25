بوتين: روسيا مستعدة للتفاوض مع أوكرانيا على أعلى مستوى (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 25 2022 - 15:18
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الدفاع الروسية: الجيش الروسي عزل مدينة كييف من الناحية الغربية ولن يستهدف المناطق السكنية
الدفاع الروسية: تعطيل 118 مرفقاً عسكرياً أوكرانياً خلال العمليات العسكرية من بينها 13 نقطة قيادة واتصال
الدفاع الروسية: تدمير 18 دبابة ومدرعة و7 قاذفات صواريخ و41 وحدة آلية خلال العمليات العسكرية في أوكرانيا
الدفاع الروسية: اسقاط 5 طائرات مقاتلة ومروحية واحدة و5 طائرات مسيرة خلال العمليات العسكرية
الدفاع الروسية: الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت مقاتلة تابعة لسلاح الجو الأوكراني فوق كييف
وحدات جمهورية دونيتسك الشعبية تعلن السيطرة على 3 مناطق على محور ماريوبول الواقع على بحر آزوف
خطوط النقل الأوكرانية تلغي رحلات قطارات بين كييف ومناطق عدة في الأقاليم من بينها سومي
هيئة الطيران الروسية تعلن تعليق رحلات الطيران البريطانية إلى روسيا
شركة الطاقة الروسية "غازبروم": امدادات الغاز الروسي إلى اوروبا عبر أوكرانيا مستمرة وفقاً للطلب
الكرملين: بوتين سيجتمع مع مجلس الامن القومي الروسي اليوم وسنرد بعقوبات انتقامية على عقوبات الغرب
وزير الخارجية الروسي: ممارسات كييف والدول الغربية أوقعت أوكرانيا في المأساة
لافروف: لا أحد يخطط لإحتلال أوكرانيا وحاولنا اقناع كييف والغرب بتنفيذ اتفاقيات مينسك لكن محاولاتنا لم تلق صدى
الرئيس الأوكراني يتهم الدول الاوروبية بالتباطؤ في ارسال المساعدات لبلاده
الرئيس الاوكراني : أوكرانيا تركت وحدها والغرب يتحدث عن دعمها فقط
وزارة الدفاع الفرنسية: لا أحد في أوروبا ولا الولايات المتحدة يريد الدخول في حرب مع روسيا
وزير القوات المسلحة البريطانية: يصعب تطبيق منطقة حظر طيران في مجال جوي معاد ضد خصم مثل روسيا
البيت الأبيض: الرئيس بايدن يجتمع " افتراضياً" مع زعماء دول الناتو لبحث الوضع في أوكرانيا
وزراء المالية الأوروبيون يجتمعون في باريس لبحث العقوبات على روسيا
وزير الاقتصاد الفرنسي: الاتحاد الاوروبي يريد قطع الروابط بين روسيا والنظام المالي العالمي
خام برنت ينخفض دون 100 دولار مع استبعاد الطاقة من العقوبات على روسيا
اتصال بين الرئيس السوري بشار الأسد ونظيره الروسي فلاديمير بوتين حول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
الكرملين: الأسد يعرب في اتصال ببوتين عن تأييده للعملية العسكرية الروسية في دونباس ويصفها بالتصحيح للتاريخ
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال مع نظيره الصيني: مستعدون لعقد محادثات رفيعة المستوى مع أوكرانيا
الاتحاد الاوروبي لكرة القدم يقرر نقل نهائي دوري أبطال أوروبا من سان بطرسبرغ الروسية إلى باريس
السيد هاشم صفي الدين: الأحداث الدائرة بين روسيا وأوكرانيا دليل إضافي على تخلي واشنطن عن حلفائها
الشيخ علي دعموش: ما يجري في أوكرانيا يؤكد أن اميركا تدفع بحلفائها نحو نزاعات وحروب ثم تخذلهم وتتخلى عنهم وسط المعركة
رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال ارسلان: بيان الخارجية لا يعبر عن موقف لبنان الذي يعتز بالعلاقات مع روسيا
اعلام العدو: التوتر في أوكرانيا مقلق بالنسبة لـ"اسرائيل"
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
وزير الخارجية عبد الله بو حبيب: نتابع أوضاع اللبنانيين في أوكرانيا وتواصلنا مع سلطات رومانيا وبولندا لتأمين خروجهم برا
مصادر عين التينة : بيان وزارة الخارجية اللبنانية صدر بعيداً عن عين التينة ، ولم يكن لدينا علم بالأمر
حزب الله يشيد بالإنجاز الهام الذي حققته قوى الأمن الداخلي وفرع المعلومات بإحباط مخطط خطير لتنظيم داعش الوهابي الإرهابي
حزب الله: ندعو إلى اليقظة والتنبه ومواصلة الجهود والتنسيق بين مختلف الأجهزة وعدم السماح للعدو باستغلال أي ثغرة
حزب الله: الانجاز ضد الإرهاب يضاف إلى الانجاز النوعي بكشف شبكات أمنية تعمل لمصلحة العدو الصهيوني ضد المقاومة
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
بوتين: روسيا مستعدة للتفاوض مع أوكرانيا على أعلى مستوى (سبوتنيك)
منذ 53 mins
25 February، 2022
أخبار دولية
-
روسيا
أوكرانيا
بوتين
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