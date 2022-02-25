هيئة الطيران الروسية تعلن تعليق رحلات الطيران البريطانية إلى روسيا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 25 2022 - 12:10
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: الغرب لم يترك لنا أي خيار وما يجري ضرورة لا فرار منه وستبقى روسيا جزءا من الاقتصاد العالمي
الدفاع الروسية: تعطيل 118 مرفقاً عسكرياً أوكرانياً خلال العمليات العسكرية من بينها 13 نقطة قيادة واتصال
الدفاع الروسية: تدمير 18 دبابة ومدرعة و7 قاذفات صواريخ و41 وحدة آلية خلال العمليات العسكرية في أوكرانيا
الدفاع الروسية: اسقاط 5 طائرات مقاتلة ومروحية واحدة و5 طائرات مسيرة خلال العمليات العسكرية
وحدات جمهورية دونيتسك الشعبية تعلن السيطرة على 3 مناطق على محور ماريوبول الواقع على بحر آزوف
خطوط النقل الأوكرانية تلغي رحلات قطارات بين كييف ومناطق عدة في الأقاليم من بينها سومي
هيئة الطيران الروسية تعلن تعليق رحلات الطيران البريطانية إلى روسيا
شركة الطاقة الروسية "غازبروم": امدادات الغاز الروسي إلى اوروبا عبر أوكرانيا مستمرة وفقاً للطلب
وزير الخارجية الروسي: ممارسات كييف والدول الغربية أوقعت أوكرانيا في المأساة
وزارة الدفاع الفرنسية: لا أحد في أوروبا ولا الولايات المتحدة يريد الدخول في حرب مع روسيا
الرئيس الاوكراني : أوكرانيا تركت وحدها والغرب يتحدث عن دعمها فقط
الرئيس الأوكراني: الكل خائف من اعطائنا ضمانات للانضمام إلى الناتو والحقيقة لا أحد يريدنا في الحلف
البيت الأبيض: الرئيس بايدن يجتمع " افتراضياً" مع زعماء دول الناتو لبحث الوضع في أوكرانيا
وزراء المالية الأوروبيون يجتمعون في باريس لبحث العقوبات على روسيا
وزير الاقتصاد الفرنسي: الاتحاد الاوروبي يريد قطع الروابط بين روسيا والنظام المالي العالمي
الاتحاد الاوروبي لكرة القدم يقرر نقل نهائي دوري أبطال أوروبا من سان بطرسبرغ الروسية إلى باريس
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يشيد بالإنجاز الهام الذي حققته قوى الأمن الداخلي وفرع المعلومات بإحباط مخطط خطير لتنظيم داعش الوهابي الإرهابي
حزب الله: ندعو إلى اليقظة والتنبه ومواصلة الجهود والتنسيق بين مختلف الأجهزة وعدم السماح للعدو باستغلال أي ثغرة
حزب الله: الانجاز ضد الإرهاب يضاف إلى الانجاز النوعي بكشف شبكات أمنية تعمل لمصلحة العدو الصهيوني ضد المقاومة
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
مصادر أوروبية: ألمانيا وإيطاليا تعارضان فصل روسيا عن النظام المصرفي العالمي
المستشار الألماني أولاف شولتس: هذه محاولة لتغيير الحدود في أوروبا بالقوة وربما حتى لشطب بلد بأكمله من خارطة العالم
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: مستعدون لمنح اللجوء للقيادة الأوكرانية في حال الضرورة
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: هجمات روسيا على أوكرانيا غير مقبولة وأناشد الرئيس بوتين وقف الحرب فورا
رئيس الوزراء الياباني : سنفرض عقوبات على روسيا في 3 مجالات منها القطاع المالي والعسكري والصادرات
الأسواق المالية الأميركية تفتتح تداولاتها على تراجع حاد للمؤشرات الرئيسية متأثرة بالأزمة الأوكرانية
أسعار الذهب تتجاوز 1970 دولارا للأونصة للمرة الأولى منذ سبتمبر 2020
وزير الخارجية عبد الله بو حبيب: نتابع أوضاع اللبنانيين في أوكرانيا وتواصلنا مع سلطات رومانيا وبولندا لتأمين خروجهم برا
مصادر عين التينة : بيان وزارة الخارجية اللبنانية صدر بعيداً عن عين التينة ، ولم يكن لدينا علم بالأمر
حزب الله يشيد بالإنجاز الهام الذي حققته قوى الأمن الداخلي وفرع المعلومات بإحباط مخطط خطير لتنظيم داعش الوهابي الإرهابي
حزب الله: ندعو إلى اليقظة والتنبه ومواصلة الجهود والتنسيق بين مختلف الأجهزة وعدم السماح للعدو باستغلال أي ثغرة
حزب الله: الانجاز ضد الإرهاب يضاف إلى الانجاز النوعي بكشف شبكات أمنية تعمل لمصلحة العدو الصهيوني ضد المقاومة
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
هيئة الطيران الروسية تعلن تعليق رحلات الطيران البريطانية إلى روسيا
منذ 54 mins
25 February، 2022
أوكرانيا
رحلات الطيران البريطانية
روسيا
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