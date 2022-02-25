الدفاع الروسية: اتفقنا مع القوات الأوكرانية على تأمين حماية مشتركة لمحطة تشيرنوبيل – موقع قناة المنار – لبنان
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February 25 2022 - 12:10

الدفاع الروسية: اتفقنا مع القوات الأوكرانية على تأمين حماية مشتركة لمحطة تشيرنوبيل

منذ 1 ساعة 25 February، 2022
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