بوتين: جميع محاولاتنا لتغيير الوضع لم تكن مثمرة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 24 2022 - 20:10

بوتين: جميع محاولاتنا لتغيير الوضع لم تكن مثمرة

منذ 1 ساعة 24 February، 2022
أخبار موقع المنار

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