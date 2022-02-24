وتين: نحن لا ننوي الاضرار بالنظام العالمي وعلى شركائنا فهم هذا الأمر – موقع قناة المنار – لبنان
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February 24 2022 - 20:10

وتين: نحن لا ننوي الاضرار بالنظام العالمي وعلى شركائنا فهم هذا الأمر

منذ 1 ساعة 24 February، 2022
أخبار موقع المنار

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