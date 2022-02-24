روسيا تخرج 74 هدفاً عسكرياً عن الخدمة في اوكرانيا منها 11 قاعدة جوية

تتواصل العملية العسكرية الروسية التي اعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في جنوب شرق اوكرانيا، واعلنت وزارة الدفاعِ الاوكرانيةُ عن تعرضِ البلادِ لهجومٍ روسيٍ من ثلاثةِ محاورَ في الشمالِ والجنوبِ والشرق.

واستهدفت الطائراتُ الحربيةُ الروسيةُ منطقةَ (فيشغرود) في العاصمة كييف مع استمرارِ تحليقِ الطيرانِ الحربي الروسي في أجوائها.

وتحدثت روسيا عن تدميرِ رتَلٍ للجيشِ الاوكراني بفعلِ الضرباتِ الجوية. واعلنت قواتُ حرسِ الحدود الاوكراني عن اختراقِ رتلٍ من الدباباتِ الروسيةِ الدفاعاتِ الاوكرانيةَ وتوجهِه نحوَ العاصمة، فضلاً عن مهاجمةِ مروحيةٍ روسيةٍ مطارَ غوستوميل العسكريَ قربَ كييف. بدوره اعلنَ الجيشُ الاوكرانيُ اسقاطَ سبعِ طائراتٍ مروحيةٍ اغارت على اهدافٍ في البلادِ بما فيها العاصمة. وقال الامنُ الفدراليُ الروسي اِنَ حراسَ الحدودِ الاوكرانيينَ يَعبُرونَ بأعدادٍ كبيرةٍ الى روسيا ويُسلمونَ أنفسَهم. فيما تحدثت السفارةُ الاميركيةُ في اوكرانيا عن تقاريرَ متواصلةٍ عن عملياتٍ عسكريةٍ وقتالٍ في جميعِ انحاءِ البلاد.

اعتبر رئيسُ الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن الهجومَ على أوكرانيا هو هجومٌ على الديمقراطيةِ في أوروبا والعالم وتوقعَ أن تكونَ الأشهرُ القادمةُ في أوكرانيا مظلمة.

وفي مؤتمرٍ صحافي بعدَ ترؤسه اجتماعاً طارئاً لسفراءِ الحلفِ عبرَ تقنيةِ الفيديو، أوضح الأمينُ العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أن الناتو وضعَ أكثرَ من 100 طائرةٍ حربيةٍ في حالةِ تأهبٍ قصوى وأن موسكو أغلقت البابَ أمامَ العملِ السياسي.

ورفضت الصينُ مصطلحَ الغزوِ الذي تصفُ به وسائلُ الإعلامِ العمليةَ العسكريةَ الروسيةَ ضدَ أوكرانيا.

وقالت المتحدثةُ باسمِ وزارةِ الخارجية الصينية هوا تشون ينغ إن بكينَ تراقبُ الوضعَ في أوكرانيا عن كثَب، ودعت جميعَ الأطرافِ الى ضبطِ النفس.

واتهمت تشون ينغ الولاياتِ المتحدةَ بتصعيدِ الأزمةِ في أوكرانيا، وأنها تواصلُ بيعَ أسلحةٍ لأوكرانيا ما يزيدُ التوتر.

من ناحيته قال المتحدث باسمِ وزارةِ الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده إن “الجمهوريةَ الإسلاميةَ الإيرانيةَ تتابعُ بقلقٍ بالغٍ التطوراتِ في أوكرانيا مع الأسفِ أنَ استمرارَ استفزازاتِ الناتو بمحوريةِ أمريكا أدى إلى وضعٍ تكونُ فيه منطقةُ أوراسيا على وشكِ الدخولِ في أزمةٍ شاملة. ودعت الخارجيةُ الايرانيةُ أطرافَ الأزمةِ الأوكرانية إلى وقفِ إطلاقِ النارِ وبدءِ مفاوضاتٍ فوريةٍ لإيجادِ حلٍ سياسيٍ للأزمة.

وكان وزيرُ الخارجيةِ الإيراني حسين أمير عبداللهيان أكد أنَ سببَ الأزمةِ الأوكرانية حالياً يرجعُ لاستفزازاتِ حلفِ شمالِ الأطلسي “الناتو” ضدَ روسيا، مشيراً في الوقتِ ذاتِه إلى أنَ اللجوءَ للحربِ ليس حلاً.

المصدر: قناة المنار