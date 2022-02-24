العملية العسكرية الروسية متواصلة في دونباس

تتواصلُ العمليةُ العسكريةُ الروسيةُ التي اعلنها الرئيسُ الروسيُ فلاديمير بوتين في جنوبِ شرقِ اوكرانيا، واعلنت وزارةُ الدفاعِ الاوكرانيةُ عن تعرضِ البلادِ لهجومٍ روسيٍ من ثلاثةِ محاورَ في الشمالِ والجنوبِ والشرق.

واستهدفت الطائراتُ الحربيةُ الروسيةُ منطقةَ (فيشغرود) في العاصمة كييف مع استمرارِ تحليقِ الطيرانِ الحربي الروسي في أجوائها. وتحدثت روسيا عن تدميرِ رتَلٍ للجيشِ الاوكراني بفعلِ الضرباتِ الجوية.

واعلنت قواتُ حرسِ الحدود الاوكراني عن اختراقِ رتلٍ من الدباباتِ الروسيةِ الدفاعاتِ الاوكرانيةَ وتوجهِه نحوَ العاصمة، فضلاً عن مهاجمةِ مروحيةٍ روسيةٍ مطارَ غوستوميل العسكريَ قربَ كييف.

بدوره اعلنَ الجيشُ الاوكرانيُ اسقاطَ سبعِ طائراتٍ مروحيةٍ اغارت على اهدافٍ في البلادِ بما فيها العاصمة.

وقال الامنُ الفدراليُ الروسي اِنَ حراسَ الحدودِ الاوكرانيينَ يَعبُرونَ بأعدادٍ كبيرةٍ الى روسيا ويُسلمونَ أنفسَهم. فيما تحدثت السفارةُ الاميركيةُ في اوكرانيا عن تقاريرَ متواصلةٍ عن عملياتٍ عسكريةٍ وقتالٍ في جميعِ انحاءِ البلاد.

المصدر: قناة المنار