ماكرون: سنفرض عقوبات ضد روسيا على قدر حجم الاعتداء على أوكرانيا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس، إن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تنفيذ عملا عسكريا ضد أوكرانيا، اعتداء على سيادة كييف وعلى الاستقرار في أوروبا، مشيرا إلى فرض مزيد من العقوبات ضد موسكو على قدر الاعتداء، على حد وصفه. وقال ماكرون في كلمة متلفزة إن الرئيس الروسي “اعتدى على سيادة أوكرانيا وعلى الاستقرار في أوروبا”، مضيفا “كنا نتوقع هذا الأزمة وكنا نسعى للحوار وحاولنا ما بوسعنا لتفادي الأزمة”.

وتابع “وصلنا ونحن جاهزون للرد بدم بارد وتصميم ووحدة على هذا الاعتداء”، مؤكدا “فرنسا تقف إلى جانب أوكرانيا، لن نظهر ضعفنا أمام روسيا وسنفرض مزيدا من العقوبات على قدر الاعتداءات”.

المصدر: سبوتنيك