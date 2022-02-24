أ ف ب: تحطم طائرة عسكرية أوكرانية قرب كييف على متنها 14 شخصاً (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 24 2022 - 15:50

أ ف ب: تحطم طائرة عسكرية أوكرانية قرب كييف على متنها 14 شخصاً (روسيا اليوم)

منذ 1 ساعة 24 February، 2022
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