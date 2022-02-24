الخارجية الصينية: لن ندعم أطراف الأزمة الأوكرانية بأي أسلحة على غرار ما فعلت الولايات المتحدة الأميركية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 24 2022 - 10:36

الخارجية الصينية: لن ندعم أطراف الأزمة الأوكرانية بأي أسلحة على غرار ما فعلت الولايات المتحدة الأميركية

منذ 40 mins 24 February، 2022
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