السلطات في شبه جزيرة القرم: إغلاق جميع نقاط العبور الحدودية بين القرم وأوكرانيا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 24 2022 - 10:36
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله: السيد عباس الموسوي غاب بجسده لكن بالروح والفكر لا يزال موجودا
السيد نصرالله: كان السيد عباس في مواجهة الأعداء صلب لا يلين لديه شجاعة منقطعة النظير وفي قلبه لا مكان ولو لذرّة خوف
السيد نصرالله: السيد عباس لم يطلب أي منصب أو دنيا في حزب الله وكان شجاعا في مواجهة العدو وحنونا على ناسنا
السيد نصرالله: عندما حصل الاجتياح الإسرائيلي للبنان نحن كنا في طهران وعدنا والموقف حسم منذ البداية بمواجهة العدو
السيد نصرالله: كان خيارنا مقاومة الاحتلال وطلبنا الدعم فبارك الإمام الخميني هذه الخطوة وأعطى توجيهاته
السيد نصرالله: السيد عباس فتح علاقات لحماية المقاومة وتحصينها سياسيا وكان رأيه بوجوب المشاركة في الانتخابات النيابية
السيد نصرالله: المقاومة أقوى من أي زمن مضى ولم يمر عليها زمن بهذه القوة بكل أبعادها المعنوية والقوة العسكرية والمادية
السيد نصرالله: هذه المقاومة لا تكتفي وتدرك جيدا حجم التهديد والمخاطر وستبقى محكومة بإطار واعدوا لهم ما استطعتم من قوة
السيد نصرالله: جمهور المقاومة هو أكبر جمهور في لبنان وهذا الجمهور ليس مجرد قصة عدد بل هناك بيئة مضحية
السيد نصرالله: نحن نسير بإتجاه إزالة اسرائيل من الوجود والوضع الداخلي الصهيوني والتحولات الدولية متجهة نحو إزالة اسرائيل
السيد نصرالله: هذا الكيان الصهيوني مؤقت وذاهب إلى الزوال وإذا فرضت إسرائيل حربا على لبنان سترى كل بأسنا
السيد نصرالله: ما حصل في لبنان هو مصداق للوعد الالهي واسرائيل هذه ستزول من الوجود وهذا الكيان مؤقت
السيد نصرالله: عندما تسكت وتسلم سلاحك تقول لخصمك أنا مسحوق وذليل وضعيف وهو لن يرأف بك بل يزيدك اذلالا وتحكما
السيد نصرالله: فليقدموا لنا نموذجا عن شعوب قاومت ثم سلمت سلاحها وسكتت وبقيت عزيزة
السيد نصرالله: عندما يطلبون منا أن نسكت فلينظروا الى كل الذين سكتوا وسلموا سلاحهم وليأخذوا الجواب
ضربات روسية تستهدف البنية التحتية العسكرية ومقرات القيادة والسيطرة في أوكرانيا
وزارة الدفاع الروسية: تعطيل البنية التحتية للقواعد الجوية الاوكرانية واسكات دفاعاتها
البرلمان الاوكراني يوافق على مرسوم رئاسي بشأن الاحكام العرفية ويعلن حالة الحرب
القوات الشعبية في لوغانسك: حاصرنا القوات الاوكرانية وندعوها للخروج عبر الممرات الآمنة
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
شبان يلقون زجاجة حارقة باتجاه حافلة صهيونية في بلدة حوارة جنوب نابلس
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان: مفاوضات فيينا وصلت إلى مرحلة حساسة ومهمة
عبداللهيان: إيران لن تتنازل أو تتجاوز الخطوط الحمراء تحت أي ظرف
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: الغربيون لن يتوقفوا حتى استنفاد العقوبات ضدنا وروسيا اعتادت عليها
الخارجية الروسية: سنرد بقوة على العقوبات الأمريكية الجديدة
رويترز: حالة الطوارئ ستبدأ في أوكرانيا من منتصف ليل 24 شباط الجاري ولمدة 30 يوما
الناطق باسم الحكومة الفرنسية: باريس لن ترسل قوات عسكرية للدفاع عن أوكرانيا
الرئاسة الفرنسية للإتحاد الأوروبي: أكملنا صياغة العقوبات على روسيا واعتمدنا النصوص التي ستنشر وتطبق
بلومبيرغ: استئناف تصدير النفط الايراني قد يساعد على تخفيض أسعار النفط الخام
الخارجية الامريكية: نعمل مع عدد من الدول لسد النقص المحتمل في النفط والغاز
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
توغل 6 آليات عسكرية إسرائيلية انطلاقا من بوابة المطبق شرقي حي النهضة شرق رفح جنوب قطاع غزة
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان لصحيفة معاريف: "اندماج إسرائيل في المنطقة سيعود بفائدة كبيرة على المنطقة بأسرها"
البرازيل: إرتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في بيتروبوليس إلى 165 قتيلاً
شركة الخطوط الجوية الكويتية تعلن عن صفقة موسعة بقيمة 6 مليارات دولار مع "شركة إيرباص" تضمّ 31 طائرة
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
السلطات في شبه جزيرة القرم: إغلاق جميع نقاط العبور الحدودية بين القرم وأوكرانيا
منذ 50 mins
24 February، 2022
عاجل
الازمة الاوكرانية
اوكرانيا
روسيا
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