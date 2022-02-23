ممثلة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة: روسيا أججت النزاعات العسكرية شرقي أوكرانيا بعد غزوها للقرم – موقع قناة المنار – لبنان
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February 23 2022 - 19:46

ممثلة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة: روسيا أججت النزاعات العسكرية شرقي أوكرانيا بعد غزوها للقرم

منذ 1 ساعة 23 February، 2022
أخبار موقع المنار

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