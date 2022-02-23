ممثلة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة: روسيا أججت النزاعات العسكرية شرقي أوكرانيا بعد غزوها للقرم – موقع قناة المنار – لبنان
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February 23 2022 - 19:46
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إطلالةٌ للسيد حسن نصرالله مساءَ اليوم عبر شاشة "المنار" والحديثُ عن سيد شهداء المقاومة السيّد عباس الموسوي
الرئيس نبيه بري ينوّه بكشف الشبكات الإرهابية وعرض مع وزير الداخلية الأوضاع الأمنية
وزير الداخلية بسام مولوي: تم إلقاء القبض على جماعة إرهابية تكفيرية تخطط لتنفيذ عمليات تفجيرية كبيرة بأحزمة ومتفجرات
قوات الاحتلال الصهيوني تقتحم مخيم شعفاط بالقدس المحتلة وتعتدي بالضرب على المواطنين الفلسطينيين
قوات الاحتلال الصهيوني تقتحم عددا من المناطق في الضفة الغربية المحتلة وتعتقل 11 فلسطينيا
جنود الاحتلال ومجموعة من المستوطنين الصهاينة يغلقون مدخل قرية اللبن الشرقية جنوبي نابلس
شبان يلقون زجاجة حارقة باتجاه حافلة صهيونية في بلدة حوارة جنوب نابلس
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان: مفاوضات فيينا وصلت إلى مرحلة حساسة ومهمة
عبداللهيان: إيران لن تتنازل أو تتجاوز الخطوط الحمراء تحت أي ظرف
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: الغربيون لن يتوقفوا حتى استنفاد العقوبات ضدنا وروسيا اعتادت عليها
الخارجية الروسية: سنرد بقوة على العقوبات الأمريكية الجديدة
رويترز: حالة الطوارئ ستبدأ في أوكرانيا من منتصف ليل 24 شباط الجاري ولمدة 30 يوما
الناطق باسم الحكومة الفرنسية: باريس لن ترسل قوات عسكرية للدفاع عن أوكرانيا
الرئاسة الفرنسية للإتحاد الأوروبي: أكملنا صياغة العقوبات على روسيا واعتمدنا النصوص التي ستنشر وتطبق
بلومبيرغ: استئناف تصدير النفط الايراني قد يساعد على تخفيض أسعار النفط الخام
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حركة الجهاد الإسلامي تدعو لتفعيل المقاومة المسلحة لردع العدو الصهيوني ومستوطنيه
وسائل إعلام عبرية: أزمة داخل الإئتلاف الحكومي بسبب معاشات التقاعد للعسكريين
مجلس الأمن الدولي أغلق ملف تعويضات العراق للكويت
انعقاد مؤتمر صحافي لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان ونظيره العماني بدر البوسعيدي في طهران
وزير الخارجية الإيراني في المؤتمر: نسعى إلى توسيع الأمن في المنطقة من خلال تنمية العلاقات مع دول الجوار
وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان: الوفد الإيراني حضر إلى فيينا لأجل إجراء محادثات للتوصل إلى إتفاق جيد
وكالة "رويترز": سماع دوي انفجار ضخم في وسط مدينة دونيتسك بشرق أوكرانيا
الجيش الأوكراني بدأ باستدعاء جنود الإحتياط الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 60 عاما
البرلمان الأوكراني أقر قانونًا يسمح للمدنيين بحمل السلاح دفاعًا عن النفس
جهاز الأمن الفدرالي الروسي يعلن إحباط هجوم "إرهابي" في شبه جزيرة القرم
جهاز الأمن الفدرالي: المعتقلون كانوا يستعدون لتفجير عبوة ناسفة في إحدى الكنائس الأرثوذكسية في القرم
القوات الأوكرانية تستمر باستهداف جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك بأسلحة محظورة
الطوارئ الروسية: إجلاء أكثر من 95 ألف شخص من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك إلى روسيا
الأرصاد الجوية :منخفض جوّي مصحوب بكتل هوائية باردة وخلايا رعدية نشطة اعتباراً من ليل غد الخميس وحتى مساء السبت
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
توغل 6 آليات عسكرية إسرائيلية انطلاقا من بوابة المطبق شرقي حي النهضة شرق رفح جنوب قطاع غزة
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان لصحيفة معاريف: "اندماج إسرائيل في المنطقة سيعود بفائدة كبيرة على المنطقة بأسرها"
البرازيل: إرتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في بيتروبوليس إلى 165 قتيلاً
شركة الخطوط الجوية الكويتية تعلن عن صفقة موسعة بقيمة 6 مليارات دولار مع "شركة إيرباص" تضمّ 31 طائرة
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
ممثلة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة: روسيا أججت النزاعات العسكرية شرقي أوكرانيا بعد غزوها للقرم
منذ 1 ساعة
23 February، 2022
الأزمة الأوكرانية
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