بوتين للسفيرة الأمريكية: دعمكم للثورات الملونة هو السبب في الأزمة الأوكرانية

توجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للسفيرة الأمريكية لدى موسكو لين تريسي خلال حفل تسليم السفراء الجدد لأوراق اعتمادهم، قائلاً إن دعم بلادها للثورات الملونة، لا سيما في كييف 2014 “هو السبب فيما يحدث الآن”.

وبدأ بوتين حديثه بأن الوضع في العالم الآن “ليس سهلا، حيث تراكمت العديد من التناقضات التي تبدو أحيانا غير قابلة للحل وغالبا ما تتداخل مع التفاعل الطبيعي ما بين الدول”.

وخلال حديثه إلى السفيرة الأمريكية لين تريسي، صرح بوتين بأن “علاقة روسيا بالولايات المتحدة، والتي يعتمد عليها الأمن والسلام العالميين، تمر بأزمة عميقة مع الأسف”، مشيراً إلى أن جوهر هذه الأزمة هو “المدخل المختلف بين البلدين فيما يخص هيكل النظام العالمي”.

هذا وأكد بوتين على أن روسيا “تحرص دائماً على علاقات تستند إلى المساواة، واحترام السيادة، ومصالح بعضنا البعض، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية”، متابعاً “سوف نسترشد بتلك المبادئ في المستقبل أيضاً”.

المصدر: روسيا اليوم