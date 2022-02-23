الحكومة المغربية: نواجه وضعا صعبا بسبب أزمة الطاقة العالمية

قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية إن بلاده تواجه “وضعا صعبا نتيجة السياق العالمي المرتبط بأزمة الطاقة”.

جاء ذلك في ندوة صحفية عقدها أخنوش، بالرباط، عقب لقائه بقادة أحزاب الأغلبية، عبد اللطيف وهبي ونزار بركة، رئيسا حزبي “الأصالة والمعاصرة” و”الاستقلال”.

وأضاف أخنوش: “هناك ضغط كبير على الميزانية، الغالب الله، نحن في ظروف عالمية صعبة وتتأزم”.

وزاد: “رغم قلة المياه، أسعار الخضروات حافظت على قيمتها ولم تسجل ارتفاعا، ونأمل أن يرحمنا الله بالمطر”.

وتابع: “المواطن المغربي يستهلك الكثير من المواد المدعمة والتي تقدر قيمتها بالملايين”.

ولفت أن “الحكومة تدعم شهرياً سعر الكهرباء بـ14 مليار درهم (نحو 1.4 مليار دولار)، و10 مليارات دعم السكر (نحو مليار دولار) و600 مليون درهم (نحو 63 مليون دولار) لدعم أسعار الدقيق والخبز.

وشدد أخنوش على أن حكومته ملتزمة بتنفيذ كافة الالتزامات التي وردت في برنامجها.

وتشهد الأسواق المغربية ارتفاعات متتالية في أسعار السلع الأساسية على وجه الخصوص، إلى جانب مشتقات الطاقة، وهي زيادات شهدتها العديد من الدول مؤخرا، بسبب مشاكل سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار النفط.

المصدر: وكالة الاناضول