أعراض تدل على نقص الماء عند طفلك

يتسبب نقص مستويات الماء بجسم الانسان في التأثير سلباً على الكثير من الوظائف الحيوية والأنشطة الحياتية، ويحدث نقص الماء في جسم الإنسان عندما يفقد كمية من الماء أكبر من الكمية التي يحصل عليها في وقت محدد.

ويتمثل التأثير المباشر لنقص المياه في الشعور بالتعب والصداع وقلة التركيز وتغير الحالة المزاجية، وذلك وفقًا لموقع “ويب ميد” الأمريكي.

ويفقد الجسم الماء بعدة أشكال أبرزها العرق والدموع والتبول، وحتى أثناء التنفس يحدث ذلك بنسب بسيطة، ويكون الأطفال أكثر احتياجًا للمياه من الكبار ونفس الشيء بالنسبة للمرضعات والحوامل والأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية تجعلهم يفقدون الكثير من المياه بصورة مستمرة.

ويحذر الموقع من تعرض الأطفال لنقص المياه في أجسادهم لأنهم لا يكونون بدرجة كبيرة من الوعي لما تحتاجه أجسادهم، وتتمثل مظاهر نقص المياه في جسم الأطفال في جفاف اللسان والبكاء دون دموع وعدم التبول لمدة تصل إلى 3 ساعات ولو بمقدار قليل.

وإذا أصبح نقص المياه كبيرًا تظهر على الطفل أعراض أكثر منها جفاف الفم وتأثر العين بأن تصبح غائرة في مكانها إضافة إلى سرعة ضربات القلب.

المصدر: فلسطين اليوم