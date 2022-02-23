زيادة صادرات ايران الى روسيا بنسبة اكثر من 60 بالمائة

اعلن رئيس الجانب الايراني لغرفة التجارة المشتركة مع روسيا هادي تيزهوش تابان، عن زيادة صادرات الجمهورية الاسلامية الايرانية الى روسيا بنسبة اكثر من 60 بالمائة.

وقال تيزهوش تابان خلال الملتقى الدولي الثاني للتجارة والتعاون الاقتصادي بين ايران وروسيا المنعقد في طهران: ان احصائيات مصلحة الجمارك في الجمهورية الاسلامية الايرانية تشير الى زيادة صادرات البلاد الى روسيا بنسبة اكثر من 60 بالمائة منذ بداية العام الجاري (العام الايراني بدأ في 21 اذار/مارس 2021).

واكد ضرورة رسم خارطة طريق للتجارة الخارجية واضاف: انه ومن اجل تنمية صادرات البلاد ينبغي اعادة النظر في البنية التحتية من الناحية اللوجستية. هذه الامكانية متوفرة في حدود آستراخان مع ايران لذا فقد تم في العام 2017 تاسيس مركز تجاري للايرانيين في مدينة آستراخان يمكنه توفير وتعزيز ارضية حضور المصدرين الايرانيين في روسيا وان يشكل منصة للتجارة معها.

المصدر: وكالة ارنا