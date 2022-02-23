دونيتسك الشعبية: التفجير الذي استهدف مركز التلفزيون عمل إرهابي – موقع قناة المنار – لبنان
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February 23 2022 - 04:04

دونيتسك الشعبية: التفجير الذي استهدف مركز التلفزيون عمل إرهابي

منذ 1 ساعة 23 February، 2022
قذيفة لم تنفجر بعد إطلاقها على جمهورية دونيتسك الشعبية
أخبار دولية - اوكرانيا

وصفت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية التفجير الذي وقع بالقرب من مركز التلفزيون في مدينة دونيتسك في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، بأنه “عمل إرهابي”.

ورجح القائم بأعمال وزير الإعلام في دونيتسك الشعبية، دانييل بيزسونوف، أن هذا التفجير “بمثابة الإنذار للصحفيين بأنه قد تكون هناك أعمال إرهابية أخرى تستهدف الصحفيين”.

وأضاف أن المدير العام للمركز التلفزيوني وموظفين آخرين كانوا موجودين داخل المبنى لحظة الانفجار.

وفي وقت سابق أفاد مراسلنا في جمهورية دونيتسك الشعبية بسماع دوي انفجار قوي، مساء الثلاثاء، وسط استمرار عمليات قصف مدينة دونيتسك من قبل القوات الحكومية الأوكرانية.

وأوضح المراسل أن الانفجار حدث في موقع مركز التلفزة، وهو مقر “القناة الجمهورية الأولى”.

وذكرت مصادر محلية أن صوت الانفجار سمع بوضوح في مناطق وسط المدينة، بينما تفيد الأنباء الأولية بأن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات.

وفي وقت سابق من الثلاثاء أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك عن مقتل 3 مدنيين جراء هجمات الجيش الأوكراني، بينما تحدثت سلطات جمهورية لوغانسك عن مصرع مدنيين اثنين.

المصدر: روسيا اليوم

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