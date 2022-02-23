سماع دوي انفجار في دونيتسك (وكالة سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
February 23 2022 - 00:40
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
22 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
مجازر اليمن
ترددات البث
البث المباشر
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: وقعنا اتفاقيات مع دونيتسك ولوغانسك لإرسال قوات روسية وتقديم دعم عسكري لهما
بوتين: اتفاق مينسك لم يعد موجودا وأفضل قرار يمكن لأوكرانيا اتخاذه هو التخلي عن طموحاتها للانضمام لحلف شمال الأطلسي
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: الغربيون لن يتوقفوا حتى استنفاد العقوبات ضدنا وروسيا اعتادت عليها
وزير الخارجية الأوكراني: لا نسعى للحرب ونريد حلا ديبلوماسيا لكن إذا فرض الرئيس بوتين الحرب علينا فسندافع عن أنفسنا
الرئيس الأميركي جو بايدن: فرضنا عقوبات اقتصادية ومالية على أركان الحكم الروسي ستعزل روسيا عن المنظومة المالية الغربية
بايدن: ستدفع روسيا ثمنا أكثر فداحة إذا واصلت عدوانها وسندافع عن كل شبر من أراضي الناتو وما زلنا منفتحين على الديبلوماسية
البنتاغون: تحريك 800 جندي من إيطاليا و12 مروحية من اليونان و8 مقاتلات F35 و20 مروحية من ألمانيا نحو شرق أوروبا
الأمين العام للناتو: نحث روسيا على اختيار مسار الديبلوماسية وسنواصل دعم أوكرانيا سياسيا وعسكريا وماليا
مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: وافقنا على رزمة عقوبات على روسيا ستضرها كثيرا
وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان: هناك عقوبات إضافية على روسيا سنعمل على تنفيذها في حال دعت الحاجة
لودريان يعلن إلغاء الإجتماع الذي كان مقررا يوم الجمعة مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
وزيرة الخارجية البريطانية: وزراء خارجية مجموعة السبع وافقوا على حزمة عقوبات مشددة ومنسقة ضد روسيا
سفير لبنان بأوكرانيا علي ضاهر: تداعيات الأزمة انعكست على الجالية اللبنانية والطلاب ونحن أعلنا المغادرة الطوعية لمن يرغب
رئيس الجمهورية ميشال عون: مسألة ترسيم الحدود سيادية بامتياز ومن المستحيل أن أفرط بها
عون: رياض سلامة هو من وضع الهندسات المالية ويجب أن يقول أين أموال الدولة ولماذا يتخلف عن جلسة استجوابه كشاهد؟
عون: الإنتخابات ستجرى بموعدها وأدعو اللبنانيين للتصويت للأوادم ومعرفة من أوصلنا إلى هنا ويصوتوا على هذا الأساس
تكتل لبنان القوي يدعو الحكومة لاعتماد الميغاسنتر بالانتخابات النيابية والاسراع بتحويل الموازنة للبرلمان لمناقشتها
لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا تعفي الوافدين عبر الحدود الملقحين منذ 6 أشهر من اختبار ال PCR
منظمة الصحة العالمية: النسخة الثانية من المتحورة أوميكرون (BA.2) لا تتسبب بأعراض خطرة
فلسطين المحتلة: استشهاد الفتى محمد شحادة البالغ 14 عاما برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في بلدة الخضر جنوب بيت لحم
رئيس الوزراء الإثيوبي: نريد التعاون مع مصر والسودان بخصوص سد النهضة والبحر الأحمر ونحن جاهزون لحل يرضي الجميع
سعر برميل خام برنت يتجاوز 97 دولارا متأثرا بالأزمة الروسية-الأوكرانية
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
فلسطين المحتلة: استشهاد الفتى محمد شحادة البالغ 14 عاما برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في بلدة الخضر جنوب بيت لحم
رئيس الوزراء الإثيوبي: نريد التعاون مع مصر والسودان بخصوص سد النهضة والبحر الأحمر ونحن جاهزون لحل يرضي الجميع
سعر برميل النفط يتجاوز 100 دولار مسجلا مستوى قياسي جديد منذ 7 سنوات متأثرا بالأزمة الروسية-الأوكرانية
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال تقرر إغلاق كافة أقسام السجون احتجاجا على إجراءات مصلحة السجون بحق الأسرى
توغل 6 آليات عسكرية إسرائيلية انطلاقا من بوابة المطبق شرقي حي النهضة شرق رفح جنوب قطاع غزة
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان لصحيفة معاريف: "اندماج إسرائيل في المنطقة سيعود بفائدة كبيرة على المنطقة بأسرها"
البرازيل: إرتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في بيتروبوليس إلى 165 قتيلاً
شركة الخطوط الجوية الكويتية تعلن عن صفقة موسعة بقيمة 6 مليارات دولار مع "شركة إيرباص" تضمّ 31 طائرة
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
سماع دوي انفجار في دونيتسك (وكالة سبوتنيك)
منذ 18 mins
23 February، 2022
دونيتسك
دوي انفجار
التعليقات
ذات صلة
سورية: مستعدون لبناء علاقات مع جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك
موسكو: الاتفاقيات مع لوغانسك ودونيتسك تسمح بنشر قواعد عسكرية روسية على أراضي الجمهوريتين
جونسون: بريطانيا ستفرض حزمة عقوبات محدودة على روسيا بعد اعترافها باستقلال دونيتسك ولوغانسك (روسيا اليوم)
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
للإطلاع على أبرز المحطات في حياة سيد شهداء محور المقاومة الحاج قاسم سليماني..
إغلاق
تصفح