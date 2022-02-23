زيلينسكي يعلن استدعاء قوات الاحتياط وإجراء تدريبات لقوات الدفاع المحلي

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه أصدر مرسوما باستدعاء عناصر الاحتياط للجيش “في المرحلة الخاصة”، مشيرا إلى عدم ضرورة إعلان الاستنفار العام.

وقال زيلينسكي في كلمة موجهة للشعب الأوكراني، اليوم الثلاثاء: “حتى اليوم لا توجد هناك حاجة للاستنفار العام. ونحتاج إلى تكملة قوام الجيش الأوكراني وغيره من التشكيلات العسكرية بسرعة”.

وأضاف “أصدرت بصفتي القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية مرسوما حول استدعاء عناصر الاحتياط في الفترة الخاصة”.

وأشار إلى أنه ستجري في البلاد كذلك تدريبات لاحتياط قوات الدفاع المحلي في أقرب وقت.

ويأتي ذلك على خلفية التوترات في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا، حيث تتهم جمهورياتا دونيتسك ولوغانسك القوات الأوكرانية بتكثيف القصف على أراضيهما في الفترة الأخيرة.

المصدر: روسيا اليوم