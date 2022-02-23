الولايات المتحدة تفرض عقوبات على مؤسستين ماليتين في روسيا وفرض قيود إضافية على الديون السيادية الروسية وعقوبات على 5 نخب مرتبطة بالكرملين (وكالة سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 23 2022 - 00:40

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على مؤسستين ماليتين في روسيا وفرض قيود إضافية على الديون السيادية الروسية وعقوبات على 5 نخب مرتبطة بالكرملين (وكالة سبوتنيك)

منذ 2 ساعة 22 February، 2022
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