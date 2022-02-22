بعد القفزة في اسعار الغاز في اوروبا.. بوتين: سنواصل تأمين إمدادات مستقرة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تعتزم مواصلة الإمدادات المستمرة من الغاز للأسواق العالمية.

وقال الرئيس الروسي، في رسالة موجهة للمشاركين في القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، “في هذه المرحلة أصبح التوسع في استخدام الغاز الطبيعي باعتباره أحد أكثر أنواع الوقود الصديقة للبيئة، شائعا للغاية. وتعتزم روسيا مواصلة الإمدادات المستمرة من هذه المواد الخام، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال، للأسواق العالمية”.

وقفزت أسعار الغاز في الأسواق الأوروبية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، أكثر من 10% على خلفية الأحداث حول أوكرانيا وكذلك بعد إعلان ألمانيا تعليق المصادقة على تشغيل مشروع الغاز “السيل الشمالي-2”. كما تتعرض أسواق الغاز في أوروبا لضغوطات في ظل تراجع المخزونات وارتفاع الطلب.

وتعد روسيا أحد أبرز موردي الغاز إلى أوروبا، وتقوم بتصديره إلى الدول الأوروبية عبر عدة مسارات منها أوكرانيا، وتوفر روسيا نحو 40% من احتياجات السوق الأوروبية من الغاز.

وصرح وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد الكعبي في مؤتمر صحفي عقب قمة منتدى الدول المصدرة للغاز، بأن حجم إمدادات الغاز من روسيا إلى أوروبا في الوقت الحالي لا يمكن تعويضه من أي دولة اخرى.

المصدر: روسيا اليوم