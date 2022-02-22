الرئيس الأوكراني: سنعمل على تعزيز قواتنا بصرف النظر عن انضمامنا للناتو من عدمه – موقع قناة المنار – لبنان
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February 22 2022 - 12:20
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوقع على مرسومين باعتراف روسيا بلوغانسك ودونيتسك جمهوريتين مستقلتين عن اوكرانيا
بوتين: منطقة دونباس كانت تاريخيا تحت سيادة روسيا ولكن تم سحبها ونقلها الى سيادة اوكرانيا
بوتين: الولايات المتحدة وحلف شمال الاطلسي يستخدمان الاراضي الاوكرانية مسرح عمليات لهم
الكرملين: الرئيس بوتين يطلب من وزارة الدفاع الاتفاق مع دونيتسك ولوغانسك بما يسمح لها بمهمة القيام بضمان السلام فيها
برلمانا جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك يصادقان على معاهدة الصداقة والتعاون المتبادل مع روسيا
الخارجية الروسية: ما زلنا على استعداد لعقد مفاوضات مع بلينكن حول أوكرانيا
الخارجية الصينية: ندعو جميع أطراف الأزمة الأوكرانية إلى ضبط النفس وحل الخلافات عبر الحوار والمفاوضات
رئيس الوزراء البريطاني: بوتين انتهك القانون الدولي وسيادة أوكرانيا وسنواصل دعم كييف إقتصاديا
ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بنسبة أكثر من 10 بالمئة في بداية التعاملات
وزير الخارجية السوري فيصل المقداد: ما يقوم به الغرب ضد روسيا حاليا مشابه لما قام به ضد سوريا خلال الحرب الإرهابية
الرئيس الإيراني: على أعضاء منتدى الغاز عدم الاعتراف بالعقوبات وطهران لديها طاقة انتاجية عالية من الغاز
أمير قطر: نعمل لتطوير طاقاتنا الإنتاجية من الغاز المسال من 77 مليون طن إلى 126 مليون طن سنويا بحلول العام 2027
الرئيس الجزائري: منتدى الدول المصدرة للغاز بإمكانه إقامة حوار بنّاء ومثمر بين مختلف الفاعلين في أسواق الغاز
وزير النفط الإيراني: إيران وروسيا وقطر لديها احتياطات غاز كبيرة ولا يمكن التنبؤ بمستقبل السوق
فلسطين المحتلة: الأسرى في سجون الاحتلال يخوضون إضراباً عن الطعام ليوم واحد احتجاجا على إجراءات الاحتلال القمعية بحقهم
لجنة الأسرى الإداريين في معتقل عوفر تعلن قرار الأسرى المرضى إرجاع الدواء احتجاجاً على مواصلة اعتقالهم
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 18 فلسطينياً بعد عمليات اقتحام واسعة لمناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة
مجموعات كبيرة من المستوطنين الصهاينة تقتحم باحات المسجد الأقصى وسط حماية شرطة الاحتلال
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
لافروف: الضربات الإسرائيلية على سوريا لا تخالف فقط قرارات مجلس الأمن بل تقوّض إمكانيات سوريا لمواجهة الإرهاب
المقداد: إذا استمرت الاعتداءات الوحشية على سوريا سيكون لدمشق حق الردّ عليها
مواجهات بين شبان فلسطينيين وجنود الاحتلال الصهيوني عند اطراف قرية دير غسانة شمال غرب رام الله
الهلال الاحمر الفلسطيني: إصابة 3 مواطنين إثر اعتداء قوات الاحتلال عليهم بالضرب في حي الشيخ جراح وتم نقلهم الى المستشفى
طائرات العدوان السعودي الامريكي تنفذ سلسلة غارات على مناطق متفرقة من منطقة بني حسن في محافظة حجة
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: سننهي بحلول يوم الخميس العمل بالحجر الإلزامي للمصابين بكورونا
جونسون: بدءا من نيسان المقبل سيكون على مصابي كورونا ممارسة مسؤوليتهم الفردية على غرار مصابي الإنفلونزا
الصحة اللبنانية: تسجيل 19 حالة وفاة و3101 اصابة جديد بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الاخيرة
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
سلطات الاحتلال تصادق على مصادرة أكثر من 70 الف دونم من أراضي بلدات في الخليل وبيت لحم بالضفة الغربية
عضو الكنيست الصهيوني ايتمار بن غفير يقتحم حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة وينصب خيمتين جديدتين فيه
الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال تقرر إغلاق كافة أقسام السجون احتجاجا على إجراءات مصلحة السجون بحق الأسرى
توغل 6 آليات عسكرية إسرائيلية انطلاقا من بوابة المطبق شرقي حي النهضة شرق رفح جنوب قطاع غزة
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان لصحيفة معاريف: "اندماج إسرائيل في المنطقة سيعود بفائدة كبيرة على المنطقة بأسرها"
البرازيل: إرتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في بيتروبوليس إلى 165 قتيلاً
شركة الخطوط الجوية الكويتية تعلن عن صفقة موسعة بقيمة 6 مليارات دولار مع "شركة إيرباص" تضمّ 31 طائرة
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
الرئيس الأوكراني: سنعمل على تعزيز قواتنا بصرف النظر عن انضمامنا للناتو من عدمه
منذ 5 mins
22 February، 2022
الرئيس الأوكراني
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