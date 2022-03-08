الرئيس الأوكراني يدين عدم وفاء الغرب بتعهداته لبلاده – موقع قناة المنار – لبنان
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March 8 2022 - 12:30

الرئيس الأوكراني يدين عدم وفاء الغرب بتعهداته لبلاده

منذ 10 mins 8 March، 2022
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