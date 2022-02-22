المقداد: سوريا تدعم قرار الرئيس بوتين الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك وستتعاون معهما

أكد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أن ما يقوم به الغرب ضد روسيا حالياً مشابه لما قام به ضد سوريا خلال الحرب الإرهابية.

وفي كلمة له خلال منتدى فالداي المنعقد في موسكو اليوم الثلاثاء، قال المقداد إن سوريا تدعم قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك وستتعاون معهما.

من جهة أخرى، أكد المقداد ان قوات الاحتلال الأمريكي والميليشيات الانفصالية المدعومة منها تواصل سرقة ثروات الشعب السوري من نفط وقمح.

وأشار إلى أن النظام التركي يواصل دعم التنظيمات الإرهابية في سوريا بانتهاك لقرارات الشرعية الدولية والتزاماته في تفاهمات أستانا.

وقال المقداد إن الولايات المتحدة والغرب يواصلان دعم الإرهاب في سوريا الأمر الذي يشكل تهديداً لمنطقة الشرق الأوسط والعالم.

وأضاف إن المسؤولين الأمريكيين يكذبون عندما يقولون إن العقوبات الأمريكية لا تؤثر على دخول المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية والأدوية والإمدادات الطبية إلى سوريا.

المصدر: سانا